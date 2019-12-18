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Freni patlayan yakıt tankeri takla attı

Edirne'nin Keşan akaryakıt taşıdığı bilgisine ulaşılan tanker, freninin patlaması sonucu takla attı.

18.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:25Freni patlayan yakıt tankeri takla attı
Edirne'nin akaryakıt taşıdığı bilgisine ulaşılan tanker, freninin patlaması sonucu takla attı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.
Kaza, Keşan'ın Sazlıdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki akaryakıt tankeri seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, takla atarak yol kenarına savruldu.
Kaza sonrası çevreye yakıt dökülme riskine karşı jandarma ve itfaiye ekipleri hazır bekledi. Kaza sonrasında tankerden dışarı yakıt dökülmediği tespit edildi. Yaralanan tanker şoförü ise Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın etkisiyle takla atıp yol kenarında ters dönen tanker, vinç yardımıyla bulunduğu yeden kaldırıldı.
(İHA)

Keşan, Güncel

Kaynak: İHA

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