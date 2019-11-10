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Freni tutmayan otomobil devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

10.11.2019 21:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:20

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Ailesiyle beraber güneşin batışını izlemek için Nemrut Dağı'na giden Mehmet Doğan'ın idaresindeki 02 KA 477 plakalı otomobil, dönüşte Arsemia Antik Kenti civarında aracın freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Sevgi (35), Mahmut (33), Busenur (14), Beyzanur (3) ve bir yaşındaki Halil Doğan yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Freni tutmayan otomobil devrildi: 6 yaralı

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: AA


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