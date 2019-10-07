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Freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde freni tutmayan tır elektrik direğine çarparak durabildi.

07.10.2019 21:20
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde freni tutmayan tır elektrik direğine çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, Bülent S'nin kullandığı 01 CYA 87 plakalı gazbeton yüklü tır, aracın freninin tutmaması sonucu Belediye Evleri Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Şirket yetkilileri, çalışmaların ardından mahalleye elektrik verileceğini belirtti.
Freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı

Belediye evleri Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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