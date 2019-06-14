14.06.2019 13:33
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Frenleri tutmayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yattı: 5 yaralı

Frenleri tutmayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yattı: 5 yaralı Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Frenleri tutmayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yattı: 5 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Bağarsakdere mevkisinde meydana geldi. Kazada kavşağa giren İbharim T. yönetimindeki 58 FS 377 plakalı otomobil frenleri tutmayınca kaldırıma çıkıp yan yattı. Olayda sürücü ve araçta Rüstem T. (21), Veysel T. (15), Sultan T. ve Ayhan T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslar ile Gürün Devlet hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Frenleri tutmayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yattı: 5 yaralı
Kaynak: İHA
Sivas, Gürün, 3. Sayfa

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