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Frey transferi bitiyor! İşte yeni takımı

Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye gönderen ve forvet hattına takviye yapmak isteyen Çaykur Rizespor, sarı lacivertli ekipte forma şansı bulamayan Frey için düğmeye bastı.

02.08.2019 12:16
Frey transferi bitiyor! İşte yeni takımı

Çaykur Rizespor transferde yeniden atağa kalktı. Geçen sezonun ikinci yarısındaki etkili performansı sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde 1 numaralı gündem forvet.

Fanatik'te yer alan habere göre; Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye sattıktan sonra sadece El Kabir'i alan Yeşil-Mavililer, buraya 1-2 takviye daha gerçekleştirmek amacında. Bu doğrultuda Michael Frey'in transferinde geri sayıma geçildi.

Fenerbahçe'de gözden düşen ve hazırlık maçlarında dahi şans bulmakta zorlanan İsviçreli forvet, kiralanacak.

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Çaykur Rizespor, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor

YORUMLAR (8)
KIRANTA: Tek dokunuşluk süper topçu.Seri, hızlı,sırtı dönük top kontrol ediyor,yaşı genç bırakın kalsın takımda, kanatlardan top gelirse leblebi gibi gol atar.Alacağı ücrette çok değil Bu takıma hiçbir faydası olmayan alper,kameni,tolgay,tolga,m.ekici,zaych ,ozan,sadık ve daha birçok faydasızlar milyon eurolar para alıyor, göndermeyin şu adamı,yorumcular kimse sevmiyor gibi davranıyor bu adamı lakin fb taraftarı bu adama inanıyor, isterseniz anket yapında görün gerçeği...
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UMİT0638: tercüman olmuşsun düşündüklerime. . aynen katılıyorum
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SADAS: rizebahçeye hayırlı olsun tüm çöpleri topluyor şikebahçeden sağolsunlar
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A: rize takımın yarısını aldı zaten
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GERÇEK: Katılıyorum arkadaşım, Slimani ye verilen şansın yarısı verilse faklı olurdu, birde sakatlanınca iyice gözden dğştü. .
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UMİT0638: şu adama bi şans verin gerçekden yüregi ile oynuyor ve yetenekli! kötü sezonun faturası frey ödememeli! 4-4-2 de muriç ile harika olurlar
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SEZAR: Siz futbolcu yorumumu yoksa kazma yorumumu yapıyorsunuz yahu frey her tarafı topçu olsa ne olur hangi maçtı hatırlayamadım karşıdaki takımı hücum ederken kaleye vurduğu top orta sahadan taça çıkmıştı birde çok teknik falan Allah aşkına siz ne içtiyseniz aynısından bende içeyim belki hanımı banu alkan olarak görirüm tabi gençlik hali olarak........
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FMCİ: helal kardeş şu yorumu yapabilecek nadir insanlardansın. aynı kanıdayım adamda fizik var ayağına hakim o boyuna rağmen hızlı sadece şansa ve motivasyona ihtiyacı var. kazanan takımda kimse göze batmaz kaybedenlerde fatura kesmek kolay. demiyorum ki bi zlatan olsun ama türkiyede fazlasıyla iş yapar. saygılar.
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