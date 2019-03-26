Frey ve Eren Derdiyok En İyi 8 İsviçreli Futbolcu Arasına Girdi !..

Kaynak: DHA

İSTANBUL/ DHABu sezon attıkları gol, yaptıkları asist ve aldıkları süre istatistiği çıkarılan Avrupa Liglerindeki tüm İsviçreli oyuncular arasında Fenerbahçeli Frey ve Galatasaraylı Eren Derdiyok da yer aldı. Galatasaray'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı Eren, Fenerbahçe'nin ise özellikle ligin ikinci yarısında pek şans vermediği Frey, 2018-2019 sezonunun skora en çok katkı sağlayan İsviçreli oyuncuları arasına girmeyi başardı.Eren 18 maçta toplam 142 dakikalık oyunda 10 gol atarak en iyi 2'nci oyuncu oldu. Frey ise 21 maçta 258 dakika alarak 5 gol 1 asist ile oynadı ve İsviçreli golcüler arasında 8'inci sıraya yerleşti.Seferovic'in 19 golle en başarılı olduğu liste şöyle :1. Haris Seferovic - 40 maç - 19 gol - 9 asist - 143 dakika2. Eren Derdiyok - 18 maç - 10 gol - 0 asist - 142 dakika3. Mario Gavranovic - 32 maç - 9 gol - 6 asist - 195 dakika4. Admir Mehmedi - 20 maç - 7 gol - 4 asist - 162 dakika5. Xherdan Shaqiri - 26 maç - 6 gol - 3 asist - 214 dakika6. Steven Zuber - 22 maç - 6 gol - 2 asist - 241 dakika7. Breel Embolo - 19 maç - 5 gol - 1 asist- 243 dakika8. Michael Frey - 21 maç - 5 gol - 1 asist - 258 dakika9. Granit Xhaka - 32 maç - 4 gol - 3 asist - 691 dakika10. Renato Steffen - 27 maç- 3 gol - 1 asist - 437 dakika11. Fabian Schär - 22 maç - 3 gol - 1 asist - 597 dakika12. Remo Freuler - 32 maç - 2 gol - 6 asist - 1397 dakika13. Edimilson Fernandes - 27 maç - 2 gol - 2 asist- 926 dakika14. Denis Zakaria - 24 maç - 2 gol - 1 asist - 653 dakika15. Nico Elvedi - 24 maç - 2 gol - 0 asist - 1043 dakika16. Stephan Lichtsteiner - 21 maç - 1 gol - 1 asist - 1565 dakika17. Valon Behrami - 17 maç - 1 gol - 0 asist - 1265 dakika18. Michael Lang - 18 maç - 1 gol - 0 asist - 1349 dakika19. Gelson Fernandes - 27 maç - 1 gol - 0 asist - 1740 dakika20. Manuel Akanji - 23 maç - 1 gol - 0 asist - 2055 dakika