Frig Vadisi'nde çevre temizliği çalışmaları

İhsaniye
Kaymakamlığı, tarihi Frig Vadisi'nde çevre temizliği çalışması başlattı.
İlçe Kaymakamı Alper Taş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Frig Vadisi Temizlik Planı" çerçevesinde, İŞKUR Afyonkarahisar
İl Müdürlüğü ile Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 10 personelin görevlendirildiğini söyledi.
Turizm sezonu boyunca vadideki çevre temizliğin sürekli yapılacağını dile getiren Taş, şöyle konuştu:
"3 bin yıllık tarihe sahip Frigya'da bahar ayıyla birlikte turizm sezonumuz açıldı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, kaya yerleşimleri, anıt mezarlar, doğa güzellikleri ve sportif aktivitelerin tadını çıkarıyor. Turizm alanlarının çevre temizliği de görsel olarak çok önemli bir konu. Hazırladığımız plan çerçevesinde alandaki temizlik çalışmaları periyodik olarak TYP, personelince yapılacak. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarca, Frigya'nın çevresi yıl boyunca, temiz olacak."
Taş ayrıca, Frigya'nın tarihi bir miras olduğunu belirterek, bölge ziyarete gelen herkesin çevre hassasiyeti konusunda duyarlı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Güncel
Kaynak: AA