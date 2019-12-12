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Fringee – The Younger One Geliyor!

Çocuklara ve gençlere yönelik alternatif performans sanatları festivali Fringee - The Younger One için başvurular 31 Aralık'a kadar devam edecek.

12.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:44Fringee – The Younger One Geliyor!

Istanbul Fringe ve Drama Sanat Akademisi iş birliği ile düzenlenecek "Fringee -The Younger One", 10 – 12 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul'da. Uluslararası bir sahne sanatları festivali olacak Fringee - The Younger One, çocuklara ve gençlere yetişkin kodlarını empoze etmeden yaratıcılığı, duygusal zekayı ve estetik potansiyelleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Fringee - The Younger One, geçtiğimiz Eylül ayında ilki yapılan Istanbul Fringe Festivali'ni seyircilerle buluşturan Istanbul Fringe ile 2011'den bu yana Ayla Algan sanat yönetmenliğinde yaratıcı drama ve sanat eğitimleri gerçekleştiren İstanbul Drama Sanat Akademisi'nin ortaklığıyla organize edilecek.

Türkiye'de 9-12 ve 12-15 yaşlarındaki bireylere hitap edecek bir festival olmayı amaçlayan Fringee - The Younger One, 3 gün boyunca İstanbul'un farklı noktalarına yayılacak.


İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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