"Froome 2020'de hem sakatlığına hem rakiplerine hem de tarihe karşı savaşacak"

Chris Froome’un Critérium du Dauphiné kazasının ardından meseleye üç yönden bakılabilir: İlki Froome’un bundan sonraki kariyeri, ikincisi Team Ineos’un kısa vadedeki stratejisi ve son olarak da Tour de France'taki rakiplerinin bu olay sonrası durumları. Sırayla gideyim.
Froome 54 km/s ile giderken geçirdiği kaza sonrası gerçekten ağır yaralandı. Sağ femur ve sağ dirseği açık yara şeklinde kırılırken, daha sonra yapılan tetkiklerde pelviste de kırık bulundu. Daha az kritik olsa da kaburga kırıkları olduğunu da biliyoruz. Ayrıca femurun açık olması demek, kemiğin dışarı çıkarken sağ bacak adalelerini de yırtmış olabileceğini düşündürüyor. Gerçekten çok ağır bir yaralanma. Uzun bir ameliyat geçirdi, durumu stabil. Saint-Etienne Hastanesi'nde birkaç gün daha yoğun bakımda kalacak ve sonra rehabilitasyona başlayacak.
Kemiğin kaynamasının üç ay sürmesi bekleniyor. Dirseğin de aynı dönemde düzelmesi beklenebilir. Bacakta hareket kaybı olmazsa sonrasında tekrar güçlenme çalışmalarına başlaması gerekiyor. Bu arada herhangi bir komplikasyon çıkmazsa 2020 sezonu başına geldiğimizde kendisini Tenerife’de görme olasılığımız bence yüksek. Froome'un en büyük arzusu Fransa
Turu’nu beşinci kez kazanmak. Seneye bunu başarabilir mi, bence şüpheli çünkü neredeyse sıfır form seviyesinden başlayıp Temmuz ayına kadar maksimum forma ulaşmak zorunda olacak. Bu olurken de kazadan kaynaklanan hiçbir sıkıntı ağrı/sızı ve zafiyet yaşamayacağını varsayıyorum. Bir de üstüne seneye 35 yaşını bitirmiş olacak; modern zamanlarda TdF kazanmış en yaşlı sporcu 34 yaş 160 günle Cadel Evans. Froome 2020'de Tour de France'ı kazanmak için hem sakatlığına hem rakiplerine hem de tarihe karşı savaşacak. Eğer başarırsa "bisiklet tarihinin en büyük geri dönüşü"nü gerçekleştirmiş olur ki, bir sonraki sene 36 yaşında Tour'u altıncı kez kazanması da ihtimaller arasına girer.
Team Ineos, Tour de France'ta ne yapacak? Froome yerine takımın Geraint Thomas
üstüne kurulması beklenebilir. Giro’ya gidemeyen genç Egan Bernal de bu durumda "baş domestik"likten "ikinci liderlik" statüsüne yükselmiş olacak. Ama acaba Michal Kwiatkowski, Wout Poels ve diğerleri yeni liderler için yine her şeylerini verecekler mi? Mesela muhteşem bir bisikletçi olmasına karşın Fransa Turu’nda hep Froome için çalışan Kwiato, Thomas/ Bernal için yine kuvvetini son raddesine kadar harcar mı? Aynı soru Poels için de geçerli. Üstelik Poels kontrat yılında. Evet, Ineos sporcularına en iyi şartları ve en yüksek maaşları veriyor ama her biri başka takımda lider olabilecek bu sporcuların egolarını ve kişisel hedeflerini -Geraint Thomas'ın formsuz olması hâlinde- Egan Bernal için heba etmeleri kolay olmayacaktır. Dave Brailsford’u hayatının en gergin altı haftası bekliyor.
Ve diğerleri... Elbette Froome’un olmaması diğer takımların şansını artırıyor. Team Ineos hâlâ çok güçlü ama yukarıdaki argümanları düşünen sadece ben değilim herhâlde. Sakatlığı kötüye gitmezse Tom Dumoulin’in TdF'ye daha iştahlı gireceğini söyleyebiliriz. Çok formda gözüken Jakob Fuglsang pelotonun en kuvvetli ikinci takımı Astana
'nın desteğini arkasına almış durumda ve yarışı kontrol etme şansları arttı. Romain Bardet
/ Thibaut Pinot ikilisi, bireysel zamana karşı etaplarında karşılarında Froome olmayacağı için daha şanslılar -Thomas da çok iyi bir zamana karşıcı olmasına karşın Froome’un psikolojik üstünlüğüne sahip değil. Critérium du Dauphiné ve İsviçre
Turu bitince diğer favorilerin durumunu daha iyi göreceğiz elbette ama Nairo Quintana
, Rigoberto Uran ve Adam Yates de şanslarının arttığını düşünüyorlardır. "Messina Camgözü" Vincenzo Nibali
bile yeni yeni hedefler belirleyebilir.
Bu kaza Chris Froome için çok acı sonuçlar doğurdu, fakat Fransa Bisiklet Turu’nun daha ilginç hâle gelmesine de yol açtı. Froomey hastane yatağında talihine söverken, diğer favoriler de böyle bir kısmetin önlerine gelmesine şaşıyorlar. Karma tuhaf şey.