Froome resmi olarak 2011 Vuelta şampiyonu

Chris Froome, haziran ayında koşulan Critérium du Dauphiné’nin dördüncü etabı öncesindeki antrenmanda 60 km/s hızla giderken düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Froome, hastanede olduğu esnada bir Büyük Tur zaferi yaşadı.
2011 İspanya
Bisiklet Turu’nu ilk sırada tamamlayan İspanyol bisikletçi Juan Josa Cobo’nun biyolojik pasaportunda 2009 ila 2011 arasındaki süreçte anormalliklere rastlanmasının ardınan Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), bisikletçi hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma sonrasında 2011 Vuelta zaferi elinden alınan Cobo’nun yerine, turda ikinci olan Britanyalı Froome şampiyon ilan edilmişti.
38 yaşındaki Cobo’nun kurallar gereği bu cezaya, bir ay içinde Spor
Tahkim Mahkemesi CAS’a giderek itiraz etme hakkı bulunuyordu. Ancak Cobo, belirtilen sürede cezaya itiraz etmeyince UCI’ın kararı otomatik olarak onandı. Chris Froome böylece resmi olarak 2011 İspanya Bisiklet Turu şampiyonu oldu. 34 yaşındak bisikletçi, attığı tweet'te "Geç olması hiç olmamasından iyidir!" yazarak, sevincini takipçileriyle paylaştı.
Cobo, 2011 Vuelta şampiyonluğunu kaybetmesinin yanı sıra UCI’dan üç yıl bisikletten men cezası aldı. Haziran 2012 ile Haziran 2013 arasını da doping cezası nedeniyle bisiklete binmeden geçiren sporcu, 2014 sezonu ülkemiz bisiklet takımlardan Torku Şekerspor formasıyla yarışmıştı. O sezondan sonra emekli olan Cobo, dolayısıyla söz konusu üç yıllık men cezasından etkilenmeyecek.
Chris Froome, bu 2011 Vuelta zaferiyle birlikte toplamda yedinci Büyük Tur galibiyetini elde etti. 2013, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Fransa Bisiklet Turu’nu, 2018’de İtalya Bisiklet Turu’nu, 2017’de ise İspanya Bisiklet Turu’nu kazanan Froome’un zaferlerine bir yenisi eklemiş oldu.
Yedinci zafer, Froome’u bisiklet tarihinde şimdiden özel bir yere konumlandırdı. Büyük Tur kazanma sayısında Fausto Coppi, Alberto Contador, Miguel Indurain gibi çok özel isimleri yakalayan Britanyalı; bu alanda yalnızca 11 şampiyonluğu bulunan efsane Eddy Merckx, Bernard Hinoult ve Jack Anquetil’in gerisinde bulunuyor.
Critérium du Dauphiné esnasında düşen ve vücudunda birçok yerde kırık oluşan Froome’un durumunun ameliyatının ardından iyi olduğu, gelecek sezonla birlikte bisikletinin üzerine dönebileceği söyleniyor.