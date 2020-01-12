Haberler » Spor » Frutti Extra Bursaspor: 109-59 - Spor

Frutti Extra Bursaspor: 109-59

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin ÇelikTOFAŞ: Tarık Phillip 14, Devin Williams 19, Berkan Durmaz 11, Berk Uğurlu 6, Muhaymin Mustafa 9, Rion Cortez Brown 16, Muhsin Yaşar 19, Barış Ermiş 5, Batın Tuna 4, Ömer Yavaş 2, Ata Can Atsüren, Bora Satır 4FRUTTI EXTRA...

12.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:56Frutti Extra Bursaspor: 109-59

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

TOFAŞ: Tarık Phillip 14, Devin 19, Berkan Durmaz 11, Berk Uğurlu 6, Muhaymin Mustafa 9, Rion Cortez Brown 16, Muhsin Yaşar 19, Barış Ermiş 5, Batın Tuna 4, Ömer Yavaş 2, Ata Can Atsüren, Bora Satır 4

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 10, Gian Lopez 15, Christopher James Jones Jr. 3, İzzet Türkyılmaz, Can Maxim Mutaf, Perry Jones 20, Ender Arslan 5, Dusan Cantekin 2, Tuğberk Gedikli 2, Mykal Reginald Riley 2, Tevfik Akdamar

1'İNCİ PERİYOT: 24-13

İLK YARI: 525

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-37

5 FAUL: 37.41 Ender Arslan, 38.15 Olaseni, Perry Jones 39.51 (Frutti Extra )

ING Basketbol Süper Ligi2nin 16'ncı haftasında TOFAŞ, Bursa derbisinde Frutti Extra Bursaspor'u rahat bir oyunla 109-59 yendi.

Derbiye oldukça skorer bir başlangıç yapan TOFAŞ, konuk ekibi potasından uzak tutarak 4'üncü dakikada 11-2'lik skor avantajı sağladı. Mola alan konuk yeşil beyazlılar, dönüşte bu kez direnç gösterdi ve Perry Jones'un liderliğinde 8'inci dakikada skoru 13-13'e eşitledi. Ancak periyodun son bölümlerinde TOFAŞ'ın yeni transferi Rion Cortez Brown sahneye çıktı ve ev sahibi, bu bölümü 24-13 önde kapadı.

İkinci periyodun başında Barış Ermiş ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla hücum ritmini koruyan TOFAŞ, 15-0'lık seri yakaladı ve özellikle Muhsin Yaşar'ın pota altını oldukça verimli kullanmasıyla 13'üncü dakikada skoru 32-19'a getirdi. Periyodun kalan bölümlerinde de savunmasını sert tutan mavi yeşilliler, soyunma odasına da 57-25'lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte TOFAŞ, seyirci desteğini de arkasına alarak hücumda kolay sayılar buldu. Frutti Extra Bursaspor bu bölümde skor krizini çözmekte güçlük yaşarken, 25'inci dakikada skor 66-30'a geldi. Final periyoduna ise 75-37'lik TOFAŞ üstünlüğüyle girildi. Kader periyodunda TOFAŞ, oldukça rahat bir oyun ortaya koyarken, genç oyuncularına da şans verdi. Maçı domine eden TOFAŞ, parkeden de 109-59'luk skorla galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta sakatlıkları bulunan Samuel Mejia, Matt Lojeski ile gribal enfeksiyon geçiren Dewayne White ve Başantrenör Orhun Ene, takımıyla birlikte parkede yer almadı.



Barış Ermiş, Bursaspor, Williams, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:54  Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra Kusura bakma, birine benzettim dedi - Spor
20:54  A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı... - Spor
20:52  flaş! - Spor
20:52  Rıza Çalımbay Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz - Spor
20:38  TOFAŞ 109-59 Frutti Extra Bursaspor - Spor
18:08  Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Spor
18:03  Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra "Kusura bakma, birine benzettim" dedi - Spor
17:36  Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu - Spor
17:05  Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Trabzonspor'a sert sözler: Sırtını devlete dayamış - Spor
16:58  Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız - Spor
12.01.2020 20:55:14