Frutti Extra Bursaspor'dan ligin ertelenmesi talebi
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz olarak yapılması yerine liglerin ertelenmesini talep etti.
13.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:16
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursa spor , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz olarak yapılması yerine liglerin ertelenmesini talep etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanmasına ilişkin karar alındığı hatırlatıldı.
"Önce sağlık" ilkesinden hareketle seyirciler kadar sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir. Mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır. Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine liglerin ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz. Hiçbir başarı ve değer insan sağlığından önemli değildir. Bu konuda alınacak her türlü karara da saygılı olduğumuzu belirtiriz."
Kulüpten yapılan açıklamada, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanmasına ilişkin karar alındığı hatırlatıldı.
"Önce sağlık" ilkesinden hareketle seyirciler kadar sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir. Mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır. Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine liglerin ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz. Hiçbir başarı ve değer insan sağlığından önemli değildir. Bu konuda alınacak her türlü karara da saygılı olduğumuzu belirtiriz."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Spor
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Spor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Spor
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Spor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Spor
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı