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Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Yücel: Oyuncularımız büyük fedakarlık yaptı

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, yabancı oyuncuların tedirginliklerini beyan etmeleri üzerine ülkelerine dönmelerine izin verildiğini kaydederek, kulüp olarak şartları sunduklarını ve her iki tarafın da iyi niyeti dahilinde protokolün yapıldığını belirtti.

22.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:23
Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Yücel: Oyuncularımız büyük fedakarlık yaptı

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, yabancı oyuncuların tedirginliklerini beyan etmeleri üzerine ülkelerine dönmelerine izin verildiğini kaydederek, kulüp olarak şartları sunduklarını ve her iki tarafın da iyi niyeti dahilinde protokolün yapıldığını belirtti. Yücel ayrıca, maddi açıdan fedakarlık yapan oyunculara ise teşekkür etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğine yönelik açıklamasının ardından, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Genel Menajer Nedim Yücel süreci değerlendirdi.

Zor bir sürecin yaşandığını dile getiren Yücel, kulüp olarak yaptıkları açıklama ile birlikte tüm yabancı oyuncuların, istekleri doğrultusunda ülkelerine dönmelerine izin verildiğini kaydetti.

Koronavirüs salgınının dünyada pek çok ülkede tedirginlik yarattığına işaret eden Yücel, "Oyuncularımız da koronavirüs salgınından kaynaklı olarak tedirgin olduklarını ifade ettiler. Biz de kulüp olarak, karşılıklı uyum içerisinde bir protokol gerçekleştirdik. Maddi açıdan da büyük bir fedakarlık yaptılar. Sonuçta bu zorlu süreçte bütün kulüpler ekonomik olarak da zorlanacaklar. Ligler devam ettiği takdirde de oturup, yeniden konuşacağız. Devamı halinde şartlarımızı da protokole koyduk. Oyuncularımızın da şartlarımıza itirazı olmadı ve kabul ettiler. Gerek bu konudaki hassasiyetleri, gerekse sezon boyunca ortaya koydukları kişilikleri ve gösterdikleri performanslar için de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde, yine kaldığımız yerden devam etmeyi diliyoruz. Ayrıca oyuncular ile yapılan protokoller, takımdan takıma değişiklikler göstermektedir, bu açıdan basına yansıyan maddelerin her takım tarafından uygulanamayabileceği gibi, bizlerin de yapmış olduğu protokol bu maddelerden farklılık göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin olarak Frutti Extra Bursaspor da yaptığı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesi ile birlikte yabancı sporcularımızla bir araya gelerek protokol gerçekleştirdik. Liglerin tekrar başlayacağı zamana kadar tüm yabancı sporcularımızın ülkelerine dönmelerine izin vermiş olup, liglerin devam etmesi halinde protokolde belirlenen şartlarla yola devam edebileceğiz. Bu aşamada maddi anlamda büyük fedakarlık yapan yabancı oyuncularımıza, sezon boyunca gösterdikleri Frutti Extra Bursaspor formasına yakışır davranış ve performansları için de teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer vermişti.


- Bursa
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Nedim Yücel, Bursaspor, Spor

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