FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.
52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa- Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek.
Görüntü dökümü:
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-Köprüden görüntü
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar