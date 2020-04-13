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FSM'DE AYNI YÖNDEKİ İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.

13.04.2020 22:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:55
FSM'DE AYNI YÖNDEKİ İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı. Kazanın etkisiyle iki sürücü de ağır yaralandı.Kaza, saat 21.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 34 LS 5089 ve 42 MA 2380 plakalı iki otomobil henüz bilinmeyen şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 MA 2380 plakalı otomobil takla attı. Kaza da iki otomobilin sürücüsü de ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu bölgede önlem alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın olduğu noktada trafikte yoğunluk yaşandı. Kaza yapan otomobilleri çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Sultan, Ankara, Güncel
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