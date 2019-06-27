27.06.2019 16:38
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FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR (1)

FSM

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.


Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında köprüdeki eski asfalt ekipler tarafından kazınıyor.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. 52 gün sürecek çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazınıyor. Kazıma işlemi sona erdiğinde asfaltlama yapılacak.

Görüntü dökümü:
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-Köprüde devam eden çalışmalar
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Fatih Sultan Mehmet , Güncel

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