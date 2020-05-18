FSM'DE YASAĞIN 3. GÜNÜNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAPolis ekipleri sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde denetimlerini sürdürdü.

18.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:36
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Polis ekipleri sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde denetimlerini sürdürdü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan denetimlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kurulan denetim noktasından geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Araçların içinde bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Bu noktadan geçen araçlar ise kuyruk oluşturdu. FSM’DE YASAĞIN 3. GÜNÜNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Sultan, İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Haber

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