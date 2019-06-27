27.06.2019 11:51
Haberler » Güncel » Haber

FSM'DEKİ ÇALIŞMA, AVRASYA TÜNELİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU

FSM

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı.


Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle  4 şerit trafiğe  kapatıldı. Alternatif olarak Avrasya Tüneli 'ni kullanan sürücüler yoğunluğa neden oldu.
FSM'deki yoğunluk nedeniyle araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlenmesi trafiği iyice kilitledi. Valilik, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergahları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmalarını istedi. Valiliğin uyarısı ile Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler ise Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş yönünde Uzunçayır 'dan başlayan bir kuyrukla karşılaştı.

Görüntü dökümü:
-----------------------
-Avrasya tünelinden görüntü
-Trafik yoğunluğundan görüntü
-Avrasya girişindeki güvenlik önlemlerinden görüntü


- İstanbul
Kaynak: DHA
15 temmuz , fatih sultan mehmet , avrasya tüneli , avrasya , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:45 LTSO'dan 2 yeni indirim protokolü
12:45 OTO LASTİĞİNDEN KASAPTAKİ ETE HER ŞEYİ ÇALMIŞLAR... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
12:45 Bakan Akar, NATO'nun ikinci gün oturumuna katıldı
12:45 Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz spor okulları kapılarını açıyor
12:45 Trafik magandalarına göz açtırılmıyor
12:44 Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
12:42 Bir polis gözaltına alındı, evi arandı, serbest kaldı