28.06.2019 20:30
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FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR İSTANBUL TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

FSM

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de yansırken, Mecidiyeköy D-100 Karayolu 'nda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. FSM'de çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, yoğunluktan İstanbul trafiği de etkilendi. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarına yöneldi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu noktalardan birisi de D-100 Karayolu oldu. Haliç Köprüsü'nden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Haliç-Mecidiyeköy yönünden trafik detayı
-Mecidiyeköy'de oluşan trafik
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü trafik detayı
-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
Mecidiyeköy , Fatih Sultan , İstanbul , Güncel

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