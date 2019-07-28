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FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı, o anlar havadan görüntülendi

FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı, o anlar havadan görüntülendi FSM Köprüsü'nün ulaşıma açıldığı anlar havadan görüntülendiİSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki 31 günlük çalışma sona erdi.

28.07.2019 19:29
FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı, o anlar havadan görüntülendi
FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı, o anlar havadan görüntülendi
FSM Köprüsü'nün ulaşıma açıldığı anlar havadan görüntülendi
İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki 31 günlük çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00 itibariyle ulaşıma açıldı. Köprünün ulaşıma açıldığı anlar havadan görüntülendi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 31 günlük onarım çalışmalarının ardından bugün saat 18.00 itibariyle trafiğe açıldı. Yapılan üstyapı ve derz onarım çalışmaları kapsamında köprüde, eski asfalt ve eski izolasyon söküldü, kumlama yapıldı.
Yapılan yeni astar ve izolasyon uygulanmasının ardından ise 2,5 santimetre mastik asfalt ve 2,5 santimetre taş mastik asfalt yapıldı. Köprünün genleşme derzleri de sökülerek yapılan tamiratların ardından yeniden yerlerine monte edildi. Çalışmanın birinci aşaması 17, ikinci aşaması ise 14 günde tamamlandı. İkinci etabında tamamlanmasıyla köprüdeki çalışmalar sona erdi ve köprü yeniden trafiğe açıldı. Köprünün trafiğe açılmasını vatandaşlar sevinçle karşıladı. Vatandaşların köprüden geçişleri sırasında korna çaldığı görüldü.
Köprünün trafiğe açıldığı anlar ise havadan görüntülendi.

Fatih Sultan, Genel

Kaynak: İHA

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