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FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir otomobil alev alev yandı.

05.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:37 FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir otomobil alev alev yandı.

Yangın, saat 18.40 sıralarında TEM otoyolu Çavuşbaşı Mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı.Yolda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmında dumanların çıkığını fark ettiği aracını durdurdu. Ardından otomobili bir anda alev aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek alevlerin yükseldiği yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Anakara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 


- İstanbul

TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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