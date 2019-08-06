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FSM KÖPRÜSÜ'NDE MAKAS ATAN MOTOSİKLETLİ KAMERADA

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

06.08.2019 09:28 FSM KÖPRÜSÜ'NDE MAKAS ATAN MOTOSİKLETLİ KAMERADA
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, araçların arasından makas atarak ilerledi. Araçların yakınından geçen motosikletli, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Motosikletli, defalarca makas attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü Dökümü:
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-Motosikletlinin makas atması
-Diğer araçların çok yakınından geçmesi



Fatih Sultan, Güncel

Kaynak: DHA

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