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FSM Köprüsü'nde makas atan motosikletli kamerada

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

06.08.2019 09:37 FSM Köprüsü'nde makas atan motosikletli kamerada


FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, araçların arasından makas atarak ilerledi. Araçların yakınından geçen motosikletli, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Motosikletli, defalarca makas attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.


Fatih Sultan, Güncel

Kaynak: DHA

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