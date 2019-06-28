28.06.2019 09:19
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FSM Köprüsü'nde sabah saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

FSM Köprüsü'nde sabah saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Bakım onarım çalışmalarının devam ettiği köprüde trafik yoğunluğu oluştuİSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

FSM Köprüsü'nde sabah saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Bakım onarım çalışmalarının devam ettiği köprüde trafik yoğunluğu oluştu
İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Köprüdeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Fatih Sulta Mehmet Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları başladı. 17 Ağustos tarihinde sonlanacak çalışmalar nedeniyle köprüde 4 şerit kapatılarak, trafik akışı 2 şerit geliş 2 şerit gidiş şeklinde sağlanıyor. Çalışmaların başlamasının ardından, sabah saatlerinde vatandaşların işe gitmek için kullandığı köprünün girişlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.
FSM Köprüsü'deki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.FSM Köprüsü'nde sabah saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
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