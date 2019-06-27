27.06.2019 11:19
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FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar böyle görüntülendi

FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar böyle görüntülendi FSM Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendiİSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.

FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar böyle görüntülendi
FSM Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi
İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle köprüdeki Avrupa- Asya istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. Çalışmaların başlaması ile beraber sabahın erken saatlerinde işe gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, araçlarıyla yolda uzun kuyruklar oluşturdu. 52 gün sürecek bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor. Köprüdeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
Fatih Sultan , Genel

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