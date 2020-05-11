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FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında motorsiklet sürücüsü yaralandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) girişinde meydana gelen trafik kazasında, motorsiklet sürücüsü yaralandı.

11.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:32
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) girişinde meydana gelen trafik kazasında, motorsiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, köprü girişinde Ankara istikametine doğru seyir halindeki güvenlik görevlisi Mahmut Necati K. idaresindeki 34 NF 1648 plakalı motorsiklet ile aynı istikamette devam eden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 ZY 7426 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motorsiklet sürücüsü Karaaslan, yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaaslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince ifadesi alındı. FSM Köprüsü’ndeki trafik kazasında motorsiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Sultan, Ankara, Güncel, Haber

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