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FSM Köprüsü saat 18.00'da açılacak

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı.

28.07.2019 15:59 FSM Köprüsü saat 18.00'da açılacak
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde saat 18.00'de trafiğe açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat: 18.00'de köprü trafiğe açılacaktır" ifadelerine yer verildi.



- İstanbul

Fatih Sultan, Güncel

Kaynak: DHA

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