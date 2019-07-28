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FSM Köprüsü trafiğe açıldı

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı.

28.07.2019 18:12 FSM Köprüsü trafiğe açıldı
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Köprü saat 18.00'de trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat: 18.00'de köprü trafiğe açılacaktır" açıklaması yapılmıştı.


- İstanbul

Fatih Sultan, Güncel

Kaynak: DHA

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