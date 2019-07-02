02.07.2019 09:14
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FSM TRAFİĞİNDE SON DURUM (Saat 08.30)
Kaynak: DHA
Güncel
Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu
Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi
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Kargoyla yasa dışı havai fişek sevkiyatına polis operasyonu
09:24
Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi
09:24
Sancaktepe Bayburtlular Derneği Başkanı Bayram Aygün Vali Pehlivan'ı ziyaret etti
09:24
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
09:24
Organize suç örgütü operasyonu
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