FSMVÜ Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Başarının doğal sonucu olarak ödül zaten gelir olacaktır. Gelir, kendiliğinden gelişecektir. Önemli olan sabırlı ve istikrarlı bir şekilde hayat basamaklarını yukarı doğru devamlı olarak tırmanmak." dedi.

Bakan Ersoy, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine katıldı.

Burada konuşan Ersoy, mezun olan öğrencileri kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Ersoy yurt dışından gelen öğrencilere de Türk kültürünü kendi ülkelerinde anlatmaları çağrısında bulundu.

Gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Bizim size tavsiyelerimizin belirli sınırları geçmesi mümkün değil. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında olsun teoride ya da pratikte sizin için en iyi eğitim imkanını sunmak, yani sizi hayata en donanımlı şekilde hazırlamak bizlerin görevi. Sizler ise kendinizi yetiştirmekle sorumlusunuz. Çaba harcamadan, emek vermeden ve zorluk çekmeden başarı gelmez."

"En önemli şey dünyayı tahakkuk etmek"

Başarısızlığın bir kayıp değil, deneyim olduğunun altını çizen Ersoy, "En önemli şey dünyayı tahakkuk etmeniz, güncel hakkında bilgi sahibi olmanız, yaşam düsturunuzu daima geliştirmeniz, özellikle teknolojinin ve teknolojik gelişmelerin içinde olmanız, kendinizi daima geliştirmeniz... Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki bizler de gelişelim, tüm Türkiye sizlerle birlikte gelişsin."

Ersoy, gençlerin gelir odaklı değil, başarı odaklı bir kariyer planlaması yapmaları gerektiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki başarının doğal sonucu olarak ödül zaten gelir olacaktır. Gelir, kendiliğinden gelişecektir. Önemli olan sabırlı ve istikrarlı bir şekilde hayat basamaklarını yukarı doğru devamlı olarak tırmanmak. Hiçbir zaman acele etmeyin, acele etmeye gerek yok. Önemli olan devamlı olarak yukarı çıkmak. Merdivenleri 2'şer 3'er atlayarak çıkmak isterseniz hata yapabilirsiniz."

"Bugün 6 bin 628 öğrencimize bilgi ve birikim aktarmaktayız"

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı da bu yıl 977 öğrenciyi mezun ettiklerini, toplamda mezun sayılarının 4 bin 582'e ulaştığını aktardı.

Üniversite olarak her yıl artan bir öğrenci sayısına sahip olduklarını belirten Andı, "Üniversitemiz, bugün 6 yerleşkede 8 fakülte, 2 meslek yüksek okulu, 2 enstitü, 14 uygulama ve araştırma merkezi, 7 ön lisans, 18 lisans, 22 yüksek lisans, 8 doktora ve bir sanatta yeterlilik programı ile eğitim, öğretim ve üretim çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün 6 bin 628 öğrencimize tam ve yarı zamanlı olmak üzere 480 akademik personelimizle bilgi ve birikim aktarmaktayız." dedi.

Andı, şunları anlattı:

"Önümüzdeki seneye 3 uygulama ve araştırma merkezi, 1 lisans, 4 yeni yüksek lisans, 2 doktora programı açmış olarak başlayacağız. Uygulama ve araştırma merkezlerimizin kendi alanlarının dış paydaşları ile kurduğu üretim ilişkileri ve bilimsel bağlantılar günden güne artan bir ivme ile sürmektedir. Türkçe ve yabancı diller öğretimi merkezimizde bin 100 uluslararası öğrenciye eğitim verilmektedir. Lisans ve lisans üstü programlarımıza 58 farklı ülkeden öğrenci öğrenim görmektedir. Bu bir yıl içinde gerek öğrenci kulüplerimiz, gerekse akademik birimlerimizle toplam 670 kültürel ve akademik etkinlik gerçekleştirmiştir. 6 ayrı birimde hizmet kütüphanelerimizdeki yayın sayısı da 406 bine ulaşmıştır. Üniversitemizin yayın evi tarafından kitap, dergi ve bülten yayınları sürdürülmektedir."

Törende ayrıca İslami İlimler Akademisi'nden okul birincisi Mustafa Işık ve FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA