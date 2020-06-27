FT Antalyaspor ile Gaziantep FK 9. randevuda

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, rakibiyle toplamda 9. kez karşı karşıya gelecek.

FT Antalyaspor ile Gaziantep FK 9. randevuda
27.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:10
Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, rakibiyle toplamda 9. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in ikinci yarısında göreve Teknik Direktör Tamer Tuna'nın gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Antalyaspor, son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi. Topladığı 22 puanla ligde 9. sıraya yükselen Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılarda hedef ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirip, tarihindeki rekorunu kırmak.

Akdeniz temsilcisi ile Gaziantep FK Süper Lig'de daha önce 1 kez birbirlerine rakip oldu. İlk yarıdaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İki takım toplamda ise 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 5'ini Antalyaspor, 1'ini Gaziantep FK kazanırken, 1 maç ise berabere bitti. Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK karşısından 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Bahadır Öztürk ve ülkesinde bulunan Charles takımdaki yerini alamayacak.

Gaziantep FK - FT Antalyaspor mücadelesi yarın saat 21.00'de Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Haber

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