FT: Cleverly Muhafazakar Parti başkanlığına aday olacak

– Birleşik Krallık
Muhafazakar Partisi Braintree milletvekili James Cleverly'nin parti liderliği için yarışa gireceği belirtildi.
Financial Times
muhabiri Sebastian Payne'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, Cleverly Çarşamba
günü adaylığını duyuracak.
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May
'in Muhafazakar Parti içindeki yerini almak için aday olanlar arasında Andrea Leadsom, Boris Johnson
, Esther McVey, Dominic Raab, Michael Gove ve Jeremy Hunt bulunuyor.
- İstanbul
Times
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Kaynak: DHA