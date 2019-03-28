Ft: Db Commerzbank Birleşmesi İçin 10 Milyar Euro Kaynak Oluşturabilir

– Deutsche Bank
, Commerzbank
ile yapılması beklenen birleşme anlaşması için 10 milyar euroya kadar kaynak oluşturmayı değerlendiriyor.
Financial Times
'da yer alan habere göre, Frankfurt
merkezli Deutsche Bank, birleşmenin ardından oluşacak şirketin yeniden piyasaya dönmemesini sağlamak için 3 milyar ile 10 milyar euro kaynak sağlamayı değerlendiriyor. Söz
konusu kararı Almanya
yönetiminin de desteklediği belirtilirken, daha önce medyada yer alan haberlerde Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz
devletin birleşme görüşmelerine dahil olduğu iddialarını yalanlamış ve "şoför koltuğunda" bankaların oturduğunu söylemişti. - İstanbul
Frankfurt, Times, Deutsche Bank, Commerzbank, Ekonomi
Kaynak: DHA