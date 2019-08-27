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Ft: deutsche bank hazine birimini gözden geçiriyor

Almanya merkezli Deutsche Bank, nakit kaynaklarını daha iyi değerlendirmeyi sağlayacak değişim için hazine birimini gözden geçirip, yenileme kararı aldı.

27.08.2019 13:20 Ft: deutsche bank hazine birimini gözden geçiriyor
Almanya merkezli Deutsche Bank, nakit kaynaklarını daha iyi değerlendirmeyi sağlayacak değişim için hazine birimini gözden geçirip, yenileme kararı aldı.
Financial Times'ın haberine göre, bu amaçla, daha önce Birleşik Krallık merkezli Barclays Bank ve İngiltere Merkez Bankası'nda görev yapmış olan Francois Jourdain'i istihdam eden Deutsche Bank, hazine piyasaları ve yatırım bankacılığı bölümlerini Jourdain yönetimi altında birleştirdi.
Deutsche Bank Hazine Müdürü Dixit Joshi, bankanın yaklaşık 246 milyar euro nakit varlığı bulunduğunu ve bunun 30 milyar euro bölümünü, yüksek maliyetli pasifleri ödeyip ve yüksek getirili aktiflere yatırım yapmak üzere ayırdığını açıkladı. Joshi, bankanın kaynaklarındaki fazla bölümü ile, mevcut getirilerinin 100 ve 120 bazpuan fazlası gelir getirecek uzun vadeli aktiflere yatırım yapmaya başlayacağını ekledi.



Deutsche Bank, Almanya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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