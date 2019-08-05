Haberler» Ekonomi» Haber

FT-Just Eat ve Takeaway.com birleşiyor

Takeaway.com ve Just Eat Plc birleşme anlaşmasına vararak, dünyanın en büyük yemek dağıtım şirketi olmaya hazırlanıyor.

05.08.2019 16:52 FT-Just Eat ve Takeaway.com birleşiyor
Takeaway.com ve Just Eat Plc birleşme anlaşmasına vararak, dünyanın en büyük yemek dağıtım şirketi olmaya hazırlanıyor.
Financial Times'da yer alan habere göre, varılan anlaşma kapsamında Just Eat hissedarları yeni şirketin yüzde 52.15'ine, Takeaway.com hissedarları da kalan yüzde 48.85'ine sahip olacak. Daha önce şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Just Eat hissedarlarının, kendi hisselerine karşılık Takeaway.com hisselerinin 0.09744'üne sahip olacağı belirtilmişti.
Şirketlerin 20 Aralık'a kadar hissedar onayı alması ve hissedarların söz konusu şartları onaylaması durumunda birleşmenin 2019'un son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Birleşmenin ardından oluşacak ve Just Eat Takeaway.com NV ismi verilecek yeni şirketin merkezi Amsterdam'da faaliyet gösterecek.
Just Eat, ödeme teknolojilerini geliştirmek ve küresel genişlemesini sürdürmek amacıyla teknoloji şirketi Flyt'ı satın almıştı.



Amsterdam, Aralık, Times, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:29   Öztrak: Faiz indi, enflasyon rekor kırdı
17:27   Serbest piyasada altın fiyatları
17:18   Merkez Bankası: "Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz...
17:16   Kapalıçarşı'da altın
17:11   ASELSAN, Havelsan Ehsim'in yüzde 50'sini devraldı
17:10   Malatya Ticaret Borsası
17:09   Swap işlemlerinde yeni dönem