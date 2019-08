FT-Just Eat ve Takeaway.com birleşiyor

Takeaway.com ve Just Eat Plc birleşme anlaşmasına vararak, dünyanın en büyük yemek dağıtım şirketi olmaya hazırlanıyor.Financial Times 'da yer alan habere göre, varılan anlaşma kapsamında Just Eat hissedarları yeni şirketin yüzde 52.15'ine, Takeaway.com hissedarları da kalan yüzde 48.85'ine sahip olacak. Daha önce şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Just Eat hissedarlarının, kendi hisselerine karşılık Takeaway.com hisselerinin 0.09744'üne sahip olacağı belirtilmişti.Şirketlerin 20 Aralık 'a kadar hissedar onayı alması ve hissedarların söz konusu şartları onaylaması durumunda birleşmenin 2019'un son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Birleşmenin ardından oluşacak ve Just Eat Takeaway.com NV ismi verilecek yeni şirketin merkezi Amsterdam 'da faaliyet gösterecek.Just Eat, ödeme teknolojilerini geliştirmek ve küresel genişlemesini sürdürmek amacıyla teknoloji şirketi Flyt'ı satın almıştı.