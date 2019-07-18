18.07.2019 11:11
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FÜ'de "Kahramanlık" türküleri konseri

FÜ

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında şiir ve kahramanlık türküleri konseri verildi.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında şiir ve kahramanlık türküleri konseri verildi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde, Fırat Kültür Park'ta Devlet Konservatuvarı sanatçıları şiir ve kahramanlık türkülerini seslendirdi.Konser programına, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, FÜ yöneticileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde, üniversite olarak etkinlikler düzenlediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,"Allah bir daha 15 Temmuz gibi hain darbelere ülkemizi maruz bırakmasın. 15 Temmuz'dan herkesin bir ders çıkarması lazım. Bu bayrak altında yaşayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının daha çok bilinçlenmesi lazım. Akademik ve idari personelimizin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Üniversitemizde gerçekleşen etkinliklerde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ, Güncel

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