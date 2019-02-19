Fü'den Murad Camisine Yardım Çağrısı

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Fırat Üniversitesi (FÜ), yapımı devam eden Murad Camisi için yardım çağrısında bulundu.FÜ, Rektörlük Kampüs içerisinde yapımı devam eden Murad Camii için hayırseverlere yardım çağrısında bulundu. Fırat İrfan ve Eğitim Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Tanyıldızı, cami inşaatının hizmetine sunulabilmesi için hayırseverlerden destek ve yardımlarını beklediklerini söyledi.Murat Camiinin yapımı tamamlandığında üniversite mensuplarının ve öğrencilerin rahat ve huzurlu bir mekanda ibadet etmesine olanak sağlayacağını belirten Prof. Dr. Tanyıldızı, camii inşaatının şuanda iç halı döşemesi yapılabilmesi için hayırseverlerden destek ve yardım beklediklerini ifade etti. - ELAZIĞ