Fü ile İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Arasında İş Birliği Protokolü

06 Aralık 2018 Perşembe 12:35



06 Aralık 2018 Perşembe 12:35

Fırat Üniversitesi (FÜ) ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasından işbirliği protokolü imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Eylül 2018 tarihinde ilan ettiği "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinliklerinin koordinasyonu için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği protokolleri imzalanıyor. Bu kapsamdan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile FÜ'nünde bulunduğu 10 üniversite arasında, iş birliği protokolü imzalandı. İstanbul Gülhane Parkı'ndaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde yapılan törende, Vakıf Başkanı Mecit Çetinkaya, Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile 10 Üniversitenin rektörü bir araya geldi.Bilimin evrensel olduğunu belirten Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Şunun bunun bilimi diye bir şey yoktur. Ancak batı medeniyetinin bu hakkı iade etmesi için, görmezlikten gelmemesi için yapılması gereken elbette bir bilimsel çalışma vardır. Hocamız da bunu yapmıştır. O bakımdan vakfımızın ana maksadı elbette bu bilimler tarihindeki adaletsizliğin giderilmesi ve bilimler tarihindeki o boşluğun doldurulmasıdır" dedi.Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından biri olduğunu dile getiren FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, Sezgin'in İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençler için örnek bir şahsiyet olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından vakıf ile 10 üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolünü FÜ adına Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ imzaladı. - ELAZIĞ