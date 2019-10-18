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FÜ Rektörü Demirdağ'ın vefat eden babası son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın tren çarpması sonucu hayatını kaybeden babası Cafer Demirdağ son yolculuğuna uğurlandı.

18.10.2019 14:43FÜ Rektörü Demirdağ'ın vefat eden babası son yolculuğuna uğurlandı
Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın tren çarpması sonucu hayatını kaybeden babası Cafer Demirdağ son yolculuğuna uğurlandı.
Kızılay Mahallesi Ceviz Sokak'taki evinin yakınından geçen demiryolunun kenarında dün cesedi bulunan Cafer Demirdağ'ın cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından İzzetpaşa Camisine getirildi.
Kılınan namazın ardından Demirbağ'ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenazeye, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile üniversite personeli, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi, Kızılay Mahallesi, Güncel

Kaynak: AA

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