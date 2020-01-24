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Fuar'a lezzet kattılar

OMEK Aşçılık Atölyesi Katılımcıları, yaptıkları yemeklerle göze ve mideye hitap etti.

24.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:30Fuar'a lezzet kattılar

Gıda, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı, 23 - 26 Ocak 2020 tarihlerinde Eskişehirlilerle buluşuyor. Geliştirdiği sosyal projelerle öne çıkan Belediyesi'ne bağlı Odunpazarı Meslek Edindirme Kursları (OMEK) Aşçılık Atölyesi de fuar kapsamında yemek yarışması düzenledi. Aşçılık Atölyesine devam eden katılımcıların yer aldığı yemek yarışması, izleyenlerden tam not aldı.

Aşçılık Atölyesinde Şef Mutlu Güngör gözetiminde 10 hafta boyunca eğitim alan katılımcılar, hünerlerini, jüri üyeleri ve fuar katılımcıları önünde sergilediler. Fuar alanındaki Odunpazarı Belediyesi standında yapılan yarışmanın jürisinde Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru,Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, gazeteci Ali Baş, Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği Başkanı Nuran Yenilmez ve Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen yer aldı.

Jürinin birbirinden lezzetli yemekleri seçerken zorlandığı yemek yarışması, ana yemek, kurabiye, sarma-dolma-börek ve tatlı olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi. 20 katılımcının yer aldığı yarışmada jüri üyeleri karar verirken oldukça zorlandı.

Birbirine yakın puanların alındığı yarışma sonunda ana yemek kategorisinde yaptığı Tepsi Kebabı ile Selda Yangazada, kurabiye kategorisinde Damla Çikolatalı Kurabiye ile Habibe Talu, sarma-dolma-börek işleri kategorisinde Arnavut Böreği ile Şirin Kocak ve tatlı kategorisinde Malaya Tatlısı ile Ayça Deveci birinci oldu. Birincilerin ödülleri yarışma jürisi

tarafından takdim edildi. Ayrıca yarışmaya katılan yarışmacılara gösterdikleri özgüven ve el lezzetlerinden dolayı günün anısına madalya ve teşekkür belgesi verildi.

Yarışma katılımcıları, OMEK'te düzenlenen atölye çalışmalarının faydalı olduğunu ve kendilerine büyük kazanımlar sağladığını söyledi. Bu imkânı sağladığı için Odunpazarı Belediyesi ve Başkan Kazım Kurt'a teşekkür ettiler.


Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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