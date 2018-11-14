Fuar Açılışında Kurdele Yerine 21 Metrelik Örgü Peyniri Kesildi

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:56



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:56

TÜYAP'ın kentte ilkini düzenlendiği Diyarbakır Gurme 2018 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılışında kurdele yerine 21 metrelik örgü peyniri kesildi.Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın, binlerce yıllık gelenekten gelen kültür, örf ve sahip oldukları zenginlikleri bir araya getiren buluşma olduğunu söyledi.Diyarbakır'ın 10 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Güzeloğlu, bu geçmişin mimariden tarıma, kültür zenginliklerinden sofradaki yemek çeşitlerine kadar her alanda kendini gösterdiğini kaydetti."Terör örgütünün ihaneti nedeniyle geciken bütün hizmetleri Diyarbakır'a kazandırıyoruz." diyen Güzeloğlu, şunları aktardı:"Diyarbakır'a, kadimden gelen bölgesini etkileyen merkez kimliğini yeniden kazandırmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya hizmet edecek bir vize ofisinin açılması kararı alındı, hayırlı olsun. Diyarbakır'ın lojistik merkez köyünün tahsisi kararı çıktı."Kurdele yerine örgü peynir kesildiKonuşmaların ardından fuar açılışını gerçekleştirmek için sahneye çıkan Vali Güzeloğlu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesi yerine 21 metrelik Diyarbakır örgü peynirini bıçaklarla kesti.Fuarın açılışında, üzerinde Diyarbakır'ın simgesi motiflerin yer aldığı 10 metrelik kadayıf ilgi çekti.Törene, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.28 ilden 112 firmanın katıldığı fuar 5 gün açık kalacak.