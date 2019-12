Fuarcılık sektörünün yeni rotası Güney Amerika

TÜYAP İcra Kurulu Üyesi İlhan Ersözlü, Güney Amerika'nın 2020 ve sonraki yıllarda ihracatçılar için önemli bir hedef pazar olacağını belirterek, fuarcılık alanında bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü de olan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'ye bu yıl fuar için gelen ziyaretçi sayısının 1 milyona yaklaştığını ifade etti.Dünyanın 160 ülkesinden ziyaretçinin Türkiye'deki fuarlara gelerek iş bağlantıları kurduğunu aktaran Ersözlü, "Geçen yıl gelen ziyaretçi sayısı 800 bine yakındı. Bu yıl sonuna kadar da inşallah her şey doğru gider. Şu an işlerimiz açılmaya başladı." dedi."Faizlerin düşmesi ticareti olumlu etkiledi"Ersözlü, faizlerin düşmesinin ticareti olumlu etkilediği, özellikle makine satışlarına büyük katkı sağladığını vurguladı.Dünya genelinde ekonomide bir daralmanın söz konusu olduğuna işaret eden Ersözlü, şöyle devam etti:"Biz de yaptığımız fuarlarla katılımcımızın daha farklı pazarlarda ürünlerini satabilmesi, daha farklı coğrafyalardaki müşterilerle buluşabilmesi için alım heyeti organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar da fuarcılık açısından her şey olumlu gitti. Gelecek yıl Türkiye fuarcılık konusunda müthiş bir çıkış yakalayacak. Dünyada fuarcılığın düşmeye başladığı bir dönemde Türkiye'de fuarcılık yükseliyor.""Çin'e daha fazla mal satmaya çalışıyoruz"Ersözlü, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ve Türkiye'nin fuarcılıkta 2020 ve sonrasında daha iyi yerlere geleceğini öngördüklerini dile getirdi.Türk fuarcılığının geldiği seviyeye değinen Ersözlü, "Türkiye'ye gelen ziyaretçilerde homojen bir dağılım var ama ağırlıklı olarak Arap Yarımadası ve Afrika'dan misafirleri ağırlıyoruz. Bunları Orta Asya, Doğu Afrika ile Kuzey Amerika ve Güney Amerika takip ediyor. Şu anda Güney Amerika tarafında çalışma yapıyoruz. Güney Amerika, 2020 ve sonraki yıllarda ihracatçılarımız için önemli bir hedef pazar olacak. O bakımdan fuarcılık alanında çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz." diye konuştu.Çin'e de organizasyonlar düzenlediklerini anlatan Ersözlü, herkes "Çin'den nasıl mal alırım?" derken kendilerinin "Biz nasıl mal satarız?" diye çalıştıklarını sözlerine ekledi.