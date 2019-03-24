Fuarda Gerçek Mahkeme Kurularak, 12 Yıl Önce Görülen Dava Canlandırıldı

Kaynak: İHA

Antalya'da 8 üniversitenin işbirliğiyle yapılan Güney Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF) temsili bir mahkeme kuruldu. Avukat ve jandarmanın da rol aldığı mahkemede, 12 yıl önce yaşanan bir davanın duruşması canlandırıldı.Güney Kariyer Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin öncülüğünde, bölgedeki 8 üniversitenin işbirliğince ve Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Mart tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Fuar, 250 firmanın katılımıyla 8 üniversiteden 15 binden fazla öğrenciyi ağırladı. GÜNKAF'ta 100'den fazla etkinlik ve eğitim semineri gerçekleştirildi.Fuara; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal yer alarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın standını gezdiler.Fuarın 2. günün de ise Mimar Sinan Kongre Merkezi Düden Konferans Salonunda program düzenlendi. Açılışta konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, fuarda Adalet Bakanlığı olarak öğrenciler ile beraber olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını söyledi. İnal, " Kariyer planlamasına öğrencilik döneminden itibaren başlamak, mezuniyet sonrasında kolay iş bulma, çalışılacak alanla ilgili yetenekleri geliştirme ve çalışma hayatına kolaylıkla uyum sağlama açısından son derece önemlidir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığımız İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilmekte olan Güney Kariyer Fuarının da bu kapsamda üniversite öğrencilerinin kariyer farkındalığını artırarak kariyer planlamasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında ihtiyacımız olan en önemli unsur yetişmiş, kalifiye insan gücüdür. Devletimiz, iş hayatında önemli bir iş veren konumundadır. Ülkemiz nüfusunun dünya nüfusuna oranla daha genç ve dinamik oluşu ise önümüze önemli fırsatlar sunmaktadır. İdealleri, vizyonları, köklü ve güçlü bir medeniyet kurma ve onu yaşatma gayeleri bulunan toplumlar, devletler; güvenilir ve nitelikli insanlar yetiştirerek, bunları istihdam ederek bu hedeflerini gerçekleştirebilirler. Burada en önemli amacımız, Adalet Bakanlığımızı sizlere tanıtıp sizlerle birlikte kariyer planlamanıza bir nebze olsun katkıda bulunmaktır" dedi.Konuşmaların ardından fuar alanında bulunan bir salon, 'duruşma salonu' olarak düzenlendi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, salonda 12 yıl önce yaşanan bir olayın duruşmasını, öğrenciler ile birlikte canlandırdı. Duruşmada tanıklık edenler ise hakim ve savcı adaylarından seçildi. Antalya Barosu Başkan Vekili Cenk Soyer'in de avukat olarak rol aldığı canlandırmada, gerçek mahkeme heyeti, jandarma, mübaşir ve katip yer aldı. Canlandırmada, olayın yeri ve şüphelilerin isimleri değiştirildi. - ANTALYA