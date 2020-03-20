Fuarda yer alacak firmalara destek
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Koronavirüs (COVİD-19) salgını sebebiyle 8-13 Haziran tarihlerine ertelenen 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı ödemelerinin 2 ay ertelendiğini duyurdu.
20.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:22
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Koronavirüs (COVİD-19) salgını sebebiyle 8-13 Haziran tarihlerine ertelenen 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı ödemelerinin 2 ay ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi