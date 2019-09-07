Haberler» Ekonomi» Haber

Fuarın yıldızı Karacabey Merinosları oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Fuarı'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

07.09.2019 15:44 Fuarın yıldızı Karacabey Merinosları oldu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Fuarı'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Fuarda yerli ırk olan Karacabey Merinoslarına ilgi büyük oldu. Merinos yetiştiricisi Murat Üzülmez, "Çiftliğimizde Karacabey Merinosu üretmekteyiz. Mera şartlarına en uygun, ikizlik oranı yüksek bir ırktır. Bütün üreticilere yerli ırk olan Karacabey Merinosunu tavsiye ediyorum. İşlerimiz gayet güzel. Fuarda hayvanlarımıza rağbet oluyor. Aşırı talep alıyoruz" diye konuştu.

Üzülmez, "Karacabey Merinoslarının canlı ağırlıkları koçlarımızda 130 ila 200 kilo koyunlarda ise 50 ila 90 kilo arasında değişiyor. Üreticilerimiz yerli ırktan şaşmasınlar" dedi. - BURSA

Karacabey, Yenişehir, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:36   Gençler 30 saatlik "dijital maratonda" yarıştı
17:18   ABD Ticaret Bakanı Ross, özel sektör temsilcileriyle buluştu
17:14   Yerli tohumla geliri ve verimi artırdı
17:08   Limak Enerji çalışanları aktör Ediz Hun ile buluştu
16:58   Türk firmalarından "Comtrans 2019"a milli katılım
16:46   Sezonun ilk palamutları tezgahlarda
16:32   Pazarda fiyatlar ucuz, ilgi az