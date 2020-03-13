“Fuarlar iptal birebir tanıtımlara yoğunlaştık”
Dünyayı sarsan Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatın gerilemesini önlemek için tanıtıma hız verdiklerini belirten AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, iptal edilen fuarlardan oluşabilecek boşluğu birebir tanıtım projelerine ağırlık vererek dolduracaklarını söyledi.
13.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:53
Dünyayı sarsan Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatın gerilemesini önlemek için tanıtıma hız verdiklerini belirten AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, iptal edilen fuarlardan oluşabilecek boşluğu birebir tanıtım projelerine ağırlık vererek dolduracaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi
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