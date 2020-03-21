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Fuarlar sonbahara taşındı

Network Fuarcılık tarafından 2-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak TURFOOD 3. Gıda Fuarı ve 9-12 Nisan tarihlerinde yapılacak BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

21.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:15
Fuarlar sonbahara taşındı
Network Fuarcılık tarafından 2-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak TURFOOD 3. Gıda Fuarı ve 9-12 Nisan tarihlerinde yapılacak BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

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