Fuat Akdoğan, Gençlerle Halı Saha Maçı Yaptı

Kaynak: İHA

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, gençlerle halı saha maçında buluştu. Meclis üyesi adaylarının da yer aldığı maçtan Akdoğan'ın yer aldığı Siyah-Beyazlı takım galip ayrıldı. Maç öncesi ve sonra gençlerle sohbet eden Fuat Akdoğan, Kuşadası Gençlikspor'u altyapı yatırımlarıyla ayağa kaldırmayı planladıklarını söyledi. Belediye Başkanı olduğunda altyapıya büyük önem vereceklerini anlatan Akdoğan, " Son 5 yılda Kuşadası Gençlikspor için 10 milyon TL'den fazla para harcandı ama hiçbir başarı elde edilemedi. Kuşadası'nda 8 kulüp var ama bu külüplerin de bir başarısı yok. Oysa futbol için elverişli bir ortam, yetenekli gençlerimiz var. Bu nedenle Altınordu gibi altyapıya önem vereceğiz. Türk futboluna ikinci Altınordu'yu Kuşadası'ndan kazandıracağız " dedi.Sohbet sırasında gençlerden gelen soruları da cevaplandıran Fuat Akdoğan, " Kuşadası'nın 50 yılını planlıyoruz. Bu nedenle en büyük yatırımı gençlere yapacağız. Gençlerimiz Kuşadası'nın geleceği. Projelerimiz arasında en büyük ve önemli yatırımları gençlerimize yönelik çalışmalarımız tutuyor. Marina karşısındaki Turban tesislerinin bulunduğu alana Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi kuracağız. Burada bin kişilik tiyatro salonu, sergi salonu ve anfi tiyatro olacak. Semt sahalarına, spor tesislerine büyük önem vereceğiz. Kuşadası'nda sosyal hayatın sadece yaz döneminde değil, kış mevsiminde de hareketli geçmesi için projelerimiz var. Herşeyden önemlisi Kuşadası eskisi gibi festivaller şehri olacak. Altın Güvercin müzik yarışması yeniden kanatlanacak. Her mevsimi kapsayan 5 festival yapacağız. Festivalleri kış mevsimine yayıp şiir ve öykü günleri düzenleyeceğiz " diye konuştu. - AYDIN