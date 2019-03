Fuat Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Üyeleriyle Buluştu

Kaynak: İHA

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleriyle buluştu.Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret eden ve toplantı öncesi KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, KUTO Meclis Başkanı Ahmet Şengel ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Fuat Akdoğan, daha sonra Kuşadası Ticaret Odası'nın aylık olağan meclis toplantısına katıldı.KUTO meclis toplantısında seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlatan AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, en önemli hedefinin Kuşadası'na kalite getirecek projeleri hayata geçirmek olduğunu kaydederek, bunu hükümet desteğiyle başaracaklarını söyledi. Kuşadası'nın turizm kimliğinin sorgulanmaya başlanmasının büyük tehlike olduğuna dikkati çeken Fuat Akdoğan, "Kuşadası Türkiye'de turizmin başladığı yer. Buna rağmen gelinen noktada neredeyse turizm kimliğimiz sorgulanır hale geldi. Bunun için bu kötü gidişe dur diyecek radikal önlemler alacağız. İlk hamlemiz şehre kalite getirecek projelerimizi hayata geçirmek olacak" dedi.Kuşadası şehir merkezinde ciddi bir sıkışıklık olduğuna dikkati çeken AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, okullar ve kamu binalarını şehir dışına taşımak için proje geliştirdiklerini ve bakanlıkların desteğiyle bu planlamayı kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Fut Akdoğan, bu planlama sayesinde şehrin nefes alacağını ve trafik yükünün de azalacağını belirterek, "Ayrıca, trafik sıkışıklığını önlemek için tek yön uygulamasına gideceğiz, katlı otoparklar, alt ve üste geçitler yapacağız. Mevcut belediye binasını da şehir dışına taşıyacağız, yeni belediye binası yapacağız. Bu alana kent meydanı oluşturacağız. Bunlar acil eylem planlarımız arasında" diye konuştu.Kuşadası'nda su konusunun en önemli sorunlardan biri haline geldiğine vurgulayan Fuat Akdoğan, " Kuşadası Türkiye'nin en ucuz suyunu içerken şimdi Türkiye'nin en pahalı suyunu içer hale geldi. Suyun maliyeti hesaplanırken nerede bir gider varsa Kuşadası halkının üzerine yıkmışlar. Buna dur diyeceğiz. Büyükşehir belediye başkanımız da açıkladı. Artık vurgun haline gelen, halkımızın sırtına kambur olarak konulan fahiş su fiyatları gerçek seviyesine gelecek. Bunun yanında mevcut büyükşehir belediyesi hiçbir önlem almadığı için su kaynaklarımız da tükenmek üzere. Geçmişten planladığımız Sarıçay Barajı'nı bir an önce bitirip, su konusuna köklü ve kalıcı bir çözüm getirmeyi de hedefliyoruz " şeklinde konuştu.Kuşadası'nın en hafif şiddetteki bir yağmurda bile 5 yıl boyunca göle döndüğünü vurgulayan AK Parti adayı Fuat Akdoğan, " Su baskınları bizim kaderimiz değil. Küçük bir yağmur yağıyor, Kuşadası şehir merkezi, çevre yolu, sahil, Davutlar, Güzelçamlı, siteler her yer göle dönüyor. 5 yıl boyunca bu durum hiçbir önlem alınmadan devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'da bu büyük sorunu sadece seyretti. Biz bu duruma seyirci kalmayacağız. Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı dahil tüm yağmur suyu hatlarını elden geçireceğiz, drenajlarını yapacağız. Bunların yanında altyapıyı da elden geçireceğiz, özellikle Davutlar ve Güzelçamlı bölgelerinde eksik kanalizasyon hatlarını tamamlayacağız. 2019 yılına geldik hala daha merkezdeki belirli bölgeler ile Davutlar ve Güzelçamlı bölgesinde fosseptik kullanılıyor. Sonra da çıkmış Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu hizmetten bahsediyor. Nasıl hizmet vermişsiniz ki, Kuşadası halkını fosseptiğe mahkum bırakmışsınız. Yapılmayan yatırımlar nedeniyle turizmin gelişmek bir yana, geriye gitti. Hala daha arıtma tesisi açılmamış. Açılışını yaptık diyorlar ama hizmete sokmadığın şeyin açılışını nasıl yapıyorsunuz " dedi.31 Mart'tan sonra Kuşadası merkezinde kentsel dönüşüm hamlesi başlatacaklarını kaydeden Fuat Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: " Seçilir seçilmez acil eylem planlarımızdan biri de kentsel dönüşüm hamlesi. Bunu imar planlarının düzenlemesi ile ele alacağız. İmar planlarını Mimarlar Odası ile birlikte yapacağız. Mimarlar Odası ile bir protokol hazırlayacağız, Kuşadası'nın yapısına, kültürüne, geçmişine ve geleceğine göre en uygun mimariyi ortaya koyacağız. Kuşadası'nın gelişmesi ve güzelleşmesi için en önemli unsur mimari. Bu nedenle hem imar planları hem de mimariyi birlikte ele alacağız. Burada da en büyük destekçimiz Mimarlar Odası olacak. Sadece ilçe ve büyükşehir belediye meclisi olarak değil, Mimarlar Odası'nın da görüşlerini alarak bu alanda yaşanan sorunları çözeceğiz. Ayrıca, sit alanlarında da kapsamlı bir restorasyon yapacağız. Kaleiçi, Camiatik Dağ Mahallesi'nde eski evleri restore edip, turizme kazandıracağız. Buna Kuşadası'nın acil ihtiyacı var. Ayrıca, plajlarımız, sahil bandımızın düzenlenmesi gerekiyor. Şehir merkezinde ve sahilin hemen karşısında bulunan TARİŞ arazisini Büyükşehir Belediyesi satın aldı. Fakat Kuşadası'ndaki Belediye Başkanı arkadaşımızla kavgadan dolayı yanındaki toprak sahayla birleştirip bir büyük tesis yapacakken hiçbir şey yapmadı. Bunun yapılması lazım. Toprak saha ilçe belediyesine, TARİŞ arazisi ise büyükşehire ait, sadece ortadan yol geçiyor. Bu yolun altından iki arsayı birleştirip, şehrin nefes alacağı bir rekreasyon alanı yaratacağız. Buradaki önemli ayrıntı TARİŞ arazisine ve mevut binalara hiçbir ekleme yapılmayacak. Buradaki binaları koruyacağız ve yeni hiçbir bina yapmayacağız. Rekreasyon çalışmasının tamamı ise toprak sahada yapılacak. Bu iki önemli alanı birlikte değerlendireceğiz ve Kuşadası soluk alacak. Marina karşısındaki Turban tesislerinde gençlik merkezi yapacağız. Kervansaray'ı müze otel haline dönüştüreceğiz. Gezi teknelerini disiplin altına alacağız, sorunlarını çözeceğiz, bir bağlama limanı yapacağız. Balıkçı Barınağı bizim kırmızı çizgimiz. Belediye Meclis listesinde de kooperatif başkanı arkadaşımıza yer verdik. Balıkçı barınağını koruyarak geliştireceğiz, mevut sorunları çözeceğiz. Önemli bir yeşil alan hamlesi başlatacağız. Kuşadası ormanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanında kadınlar ve çocuklar için dinlenme yerleri yapacağız. Kadınların şehre katkısı önemli bu nedenle bir kreş açmayı planlıyoruz, ayrıca kadın kooperatiflerine destek vereceğiz. Kapalı Pazar yerini düzene kavuşturacağız. Doğalgaz konusunda ciddi adımlar atacağız. İlgili şirketle görüşüp, tüm şehrin bir an önce doğalgaza kavuşmasını sağlayacağız. 2008 yılında hizmete soktuğumuz Hayvan barınağında da yeni düzenleme yapacağız. Sanayi Sitesi'nde kangren haline gelen sorunlar var, bunları da acil olarak çözeceğiz. ve Kuşadası Gençlikspor'da da radikal değişikliğe gideceğiz. İkinci Altınordu'yu Kuşadası'nda yaratacağız. Bunun yanında Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzçamlı'da semt sahaları açacağız " - AYDIN