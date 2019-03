Fuat Akdoğan, Salı Pazarında İnceleme Yaptı

Kaynak: İHA

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan , Salı Pazarı'nda vatandaşların büyük tepkisine yol açan ve birçok kazaya neden olan köprülü kavşak bölgesinde inceleme yaptı, vatandaşların sorunlarını dinledi. Köprülü kavşağın rezil ve hilkat garibesi bir proje olduğunu ve buraya harcanan 20 milyon TL'nin üzerindeki paranın sokağa atıldığını kaydeden Fuat Akdoğan, göreve geldiklerinde bu köprülü kavşağın üzerini kapatıp, eski haline getireceklerini söyledi.Büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılan köprülü kavşağın Kuşadası'nda hiç kimse tarafından istenmemesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından inat uğruna yaptırıldığını belirten AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, " Buranın ismi nedir bilmiyorum, alt geçitmi ' üst geçit mi ' köprülü kavşak mı ? bilmiyorum. Herkesin karşı çıkmasına rağmen inat uğruna yapılan bir yol çalışması. Alttan da üstten de aynı yere çıkan bir hilkat garibesi, dünyada örneği yok. Örneğin bu bölgede bir okul var. Ama yapılan bu ucube köprülü kavşak Salı pazarı bölgesini iki böldü. Şimdi çocuklar yoldan karşıya geçemiyor, okullarına gidemiyor. Bunun yanında neredeyse her gün bir kaza oluyor burada. Bunların hesabını kim verecek. Resmen sokağa atılmış bir paradır buraya harcanan. Maliyetinin 20 milyon liranın üzerinde olduğunu düşürsek Kuşadası'nın yaşadığı manevi zararın yanında maddi boyutunun da ne kadar yüksek olduğunu görürsünüz " dedi.Sabri Mumcu Caddesi'nin Salı Pazarı bölümünde incelemeler yapan AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Köprülü kavşaktan dert yanan ve 5 yıldır şikayetlerinin dikkate alınmadığını vurgulayan vatandaşlara söz veren Fuat Akdoğan, " Size söz veriyorum, turizm sezonunun ardından burayı eski haline getireceğim. 5 yıldır yaşadığınız ızdırap bitecek " diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: " Size söz veriyorum, burayı eski haline getireceğiz, bu ucubeyi kapatacağız. Yolda biraz önce esnaf arkadaşlar önümüze geçti. Bir otobüs bile burayı kullanamıyor. Vatandaşımız her an hayati tehlikesi var. Çok fazla söze gerek yok. Şimdi çıkmış Çerçioğlu konuşuyor, buraya üst geçit yapacağını söylüyor. Madem böyle bir projeniz vardı, 5 yıldır neredeydiniz, seçim öncesi mi aklınıza geldi. Ayrıca, üst geçit buranın sorununu çözmez, çünkü üst geçidin ayaklarını koyacağınız yer yok. Ayrıca burada sadece yaya sorunu yok, trafik sorunu da var. Dünyanın hiçbir yerinde kamyon ve otobüsün kullanamayacağı köprülü kavşak yoktur, bu da Kuşadası'nın ayıbı. Burada hem yaya hem de araç trafiğinde bir keşmekeş var. Yayaların mahallenin karşısına geçeceği üst geçitleri yok, araçların zaten bir kısmı otobüs ve kamyon gibi bu yolu kullanamıyor çünkü yol dar, ayrıca altından da üstünden de aynı yere giden bir köprülü kavşak. Madem altı da üstü de aynı yere gidiyor neden buraya 20 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptınız. Burası bozulmadan önce Kuşadası'nın yaya ve araç trafiği sorunu olmayan en güzel ve ender bulvarlarından biriydi. Şimdi üstüne 20 milyon lira harcayarak bir keşmekeş ve sorunlar yumağı oluşturdular. Hizmet ve yatırım sorun çözmek için yapılır, oysa Aydın Büyükşehir Belediyesi sorunsuz olan bir yeri, sorun yumağı haline getirdi. Sezon biter bitmez burayı kapatıp, eski haline getireceğiz. Rezil ve hiçbir işe yaramayan hilkat garibesi bir yer. Yayalar geçsin diye bariyerlerin arasındaki tel örgü kaldırılmış, insanların hayatıyla oynanıyor. Bir belediye vatandaşa hizmet için vardır, bu şekilde vatandaşa eziyet çektirmek için değil. Gördüğünüz gibi 5 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nden bir hizmet göremedik. Bu nedir, gördüğünüz gibi bu bir eziyettir, işkencedir. Çerçioğlu Kuşadası'na yatırım yapmadı, Kuşadası halkına eziyet yaptı. En çarpıcı örneği de buradaki köprülü kavşak isimli hilkat garibesidir. Halkın paralarıyla Kuşadası'na eziyet yapıldı. Bu Çerçioğlu'nun Kuşadası'nı son görüşü, görevdeyken yaptığı bu kadar saçmalık yüzünden seçimlerin ardından kaybedince bir daha sefere bile tatile bile gelmez sanırım " - AYDIN